/668159/قائمة-نارية-لمنتخب-نيجيريا-استعدادا-لكأس-أمم-أفريقيا

كشف أوجستين إيجوافين، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن القائمة الخاصة بكأس أمم أفريقيا، والتي تنطلق مطلع الشهر المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتتنافس نيجيريا في كأس أمم افريقيا أمام مصر والسودان وغينيا بيساو، ويتأهل اصحاب المركز الأول والثاني للدور الثاني.

ويتواجد عدد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز في قائمة نيجيريا ويأتي على رأسهم أليكس أيوبي لاعب إيفرتون.

وفيما يلي قائمة نيجيريا استعدادا لكاس أمم أفريقيا:

حراسة المرمى: جون نوبل، دانيال أكيبي، فرانسيس أوزوهو

خط الدفاع: كينيث أوميرو، شيدوزي أوازيم، ليون بالوجون، وليام إيكونج، أولا أينا، جاميلو كولينز، عبد الله شيهو، زيد سانوسي، أوليسا ندا.

خط الوسط: جوزيف أيوديلي، ويلفريد نديدي، فرانك أونيكا، تشيدا إيجوك، كيليتشي نواكالي

خط الهجوم: صامويل تشوكويزي، أحمد موسى، فيكتور أوسيمين، موسى سيمون، صادق عمر، تاوو أيونيي، أوديو إيجالو، أليكس أيوبي، كليتشي إيهيناتشو، إيمانويل دينيس.

وتنطلق كأس أمم أفريقيا في 9 يناير المقبل وحتى 6 فبراير بالكاميرون.

منتخب نيجيريا يكشف موقف جوزية مورينيو من أجل تولي القيادة في كأس أمم أفريقيا

كشف أمادوا رئيس الاتحاد النيجيري، أنه بالفعل تحدث جوزية مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي من أجل قيادة المنتخب خلال بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات صحفية "بالفعل تحدثنا مع جوزية مورينيو من أجل قيادة منتخب نيجيريا لمدة شهر واحد فقط ويظل مع فريق روما حتى نهاية بطولة كأس أمم أفريقيا ولكنه للأسف رفض".

وتابع "وزير الرياضة النيجيري تواصل شخصياً مع مورينيو من أجل قيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة ولكن أيضا جاء القرار بالرفض وكنت أتمنى أن تتم لتزداد حظوظنا بالفوز باللقب".

وزاد "جوزية مورينيو رفض عرضنا بشكل قاطع وقال بأنه سوف يظل مع روما من أجل التركيز في الفترة المقبلة".