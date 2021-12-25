داود عبد السيد يعود للظهور الإعلامي بحلقة استثنائية مع «في المساء مع قصواء»

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تستضيف الإعلامية قصواء الخلالي المخرج الكبير داوود عبد السيد عبر برنامجها «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc» وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين في رأس السنة الميلادية.

دوت الخليج يرصد عودة المخرج داود عبد السيد للظهور الإعلامي من خلال برنامج «في المساء مع قصواء».

داود عبد السيد في برنامج «في المساء مع قصواء»

ويعود داود عبد السيد بهذة الحلقة للإعلام المصري وذلك بعد غياب سنوات من العزلة التي قضاها.

ووقع اختيار المخرج الكبير داوود عبد السيد على برنامج «في المساء مع قصواء»، للظهور من جديد رغم رفضه الظهور في العديد من البرامج وإجراء أي حوار خلال الفترات السابقة.

وحرص داود عبد السيد على توجيه الشكر للبرنامج ومقدمته الإعلامية قصواء الخلالي على الجهد المبذول منها لتقديم محتوى ذو مغزى للمشاهدين.

دادو عبد السيد يكشف أسرار عن مسيرته الفنية

و تحدث المخرج الكبير خلال الحلقة بجرأة كبيرة لم يتحدث بها من قبل عن سيرته المهنية، بدًا من تصويره الأفلام التسجيلية في الشارع وحبه لها وانتهاء بإخراج أهم الأفلام السينمائية، كما روي تفاصيل عمله في بداية حياته مع المخرج الكبير يوسف شاهين، والكتابة الإبداعية.

وتطرق المخرج الكبير خلال وجوده في صالون برنامج المساء مع قصواء لفلميه الصالعيك والكيت كات، وسر اختياره واصراره على أن يكون دور الشيخ حسني من نصيب الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وسبب تخلى الفنان الراحل أحمد زكي عن دوره في فيلم الصعاليك واسناد الدور لعبد العزيز.

كما تحدث المخرج الكبير عن سبب اختيار المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم لتجسيد أحد الأدوار في فيلمه مواطن ومخبر وحرامي، وكذلك كواليس فيلمه رسائل البحر الفائز بجائزة أهم ١٠٠ فيلم من مهرجان دبي.

السيرة الفنية لداود عبد السيد

داود عبد السيد بدأ مسيرته كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها "الأرض" ليوسف شاهين، "الرجل الذي فقد ظله" لكمال الشيخ، "أوهام الحب" لممدوح شكري. ثم بعد ذلك قرر خوض تجربة الإخراج بنفسه دون مساعدة أحد فأخرج عدة أفلام تسجيلية قبل شروعه في إخراج الأفلام الروائية فقدم : "وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم" (1976)، "العمل في الحقل" (1979)، "عن الناس والأنبياء والفنانين" (1980).

داوود عبد السيد قدم للسينما 9 أفلام هي : "الصعاليك" (1985)، "البحث عن سيد مرزوق" (1991)، "الكيت كات" (1991)، "أرض الأحلام" (1993)، "أرض الخوف" (2000)، "مواطن ومخبر وحرامي" (2001)، "رسائل البحر" (2010)، و "قدرات غير عادية" (2014).