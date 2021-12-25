/668162/قارئ-الرئيس-لتحيا-مصر-أشعر-بالفخر-وأنا-أشارك-في-الاحتفالات-الرئاسية

قال الشيخ خالد الجارحي، قارئ الاحتفالات الرسمية التي يشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يشعر بالفخر والعزة، خلال مشاركته في هذه الاحتفالات وافتتاحها بالآيات القرآنية، قائلًا: "أدام الله على مصرنا العزة والكرامة والازدهار".

دوت الخليج وأضاف الجارحي في تصريح خاص لـ"دوت الخليج" أنه يجهز نفسه الاحتفال ويكون مستعدًا للظهور أمام الرئيس، ويعمل دائمًا على أن تكون الآيات القرآنية التي يتلوها مناسبة للحدث والحفل الذي يتم تدشينه.

ويعد الشيخ خالد الجارحى أول قارئ لمسجد الفتاح العليم، وهو من افتتح بتلاوته تخريج أول دفعة من طب القوات المسلحة، وافتتاح القناطر أسيوط الجديدة، ومحطات الكهرباء الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو من قام بالتلاوة فى افتتاح ووضع حجر الأساس لمدينةالعلمين الجديدة.

الرئيس السيسي يؤكد دعم الدولة للمشروعات الصناعية

وفي سياق منفصل قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا مستعدون لزيادة الدعم المقدم للمشروعات بالمجمعات الصناعية فى حال كان تأثيرها على الناتج المحلي إيجابيًا، مضيفًا: “يجب أن يكون هناك تقنين للمصانع التى تعمل بدون ترخيص".

واستكمل الرئيس السيسي:" أوعوا تفتكروا أن البلد هدفها استجداء ضرائب.. حركتنا حركة بناء وليست حركة حساب”، مشيرًا: ”الدولة تستهدف تقنين أوضاع الوحدات الصناعية المخالفة لتعزيز التنمية والبناء”.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك اليوم السبت، في احتفالية افتتاح عددًا من المشروعات القومية في الوجة القبلي، حيث أكد على أهمية العمل على إنشاء المشروعات الصناعية التي تخدم المجتمع وتحقق حياة كريمة للمواطنين، كما حرص على المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في العمل على الانتهاء من المشروعات التي تدفع عجلة التنمية.