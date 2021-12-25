/668163/خالد-خلف-الله-افتتاحات-الرئيس-السيسي-حلم-طال-انتظاره-سيقضي-علي-الفقر-والبطالة

واكد النائب خالد خلف الله عضو مجلس النواب أن مايتحقق الان علي أرض الواقع حلم طال انتظاره وان المشروعات التنموية ستقضي علي الفقر والبطالة وستمهد الطريق أمام الأجيال القادمة لحياة كريمة ومستقبل مشرق وخدمات لم تكن موجوده منذ عقود.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب خالد خلف الله على افتتاحات الرئيس السيسي بالصعيد

تنمية الصعيد

واضاف النائب خالد خلف ال، عضو مجلس النواب، أن الصعيد لم يشهد تنميه منذ مئات السنين وجاء الرئيس السيسي ويعطي الامل من جديد بكباري وطرق ، ومحطات مياة شرب ، ومحطات صرف صحي ، ومصانع لتغيير وجه الحياة في الصعيد ، ويؤكد علي خطة الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات التنموية بكل محافظات صعيد مصر ومنح أولوية لها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح صباح اليوم، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر وياتي افتتاحات المشروعات القومية اليوم ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.