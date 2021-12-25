/668164/السيد-المنوفي-يثمن-افتتاحات-الرئيس-السيسي-طالبنا-بها-والجميع-صم-آذانه-لسنوات

أكد النائب السيد المنوفي ، عضو مجلس النواب، أن قنا استقبلت اليوم الرئيس السيسي استقبال الفاتحين واطل عليها بالخير والتنميه التي طالبنا بها منذ عقود من الزمن ، والجميع صم آذانه عنها لسنوات، ولم يسمعها سوي الرئيس السيسي ولبي النداء واعطي الصعيد وقنا مايستحق ف تحية للرئيس الإنسان ، الذي شق طريق التنميه في الصعيد بنواياه الطيبه ومشروعات ستؤتي ثمارها ليعم الخير علي أهالي الصعيد.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب السيد المنوفي على افتتاحات السيسي بالصعيد افتتاحات الصعيد واضاف النائب السيد المنوفي، عضو مجلس النواب، بأن جميع اهالي قنا وقبائلها ومزارعيها وسيداتها ورجالها يتقدمون بخالص الشكر للرئيس الذي أنار شريان الحياه في قنا وفي صعيد مصر . وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح صباح اليوم، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر وياتي افتتاحات المشروعات القومية اليوم ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.

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