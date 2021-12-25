/668166/طارق-رسلان-افتتاحات-السيسي-فى-الصعيد-ستعيد-مكانته-التاريخية-كذراع-التنمية-للدولة المصرية

أكد النائب طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، ان ماتفضل به الرئيس اليوم من افتتاحات فاق الخيال ولم نشهده في بلادنا من قبل ، والرئيس أنصف الصعيد كما لم ينصفه أحد من قبل ، وجاء عزيز مصر الرئيس السيسي ليعود الصعيد كما كان في فجر التاريخ ذراع التنميه للدولة المصرية.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب طارق رسلان بشأن افتتاحات قنا

افتتاحات الصعيد

ولفت النائب طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، أن ماقام الرئيس بالاهتمام بتنمية صعيد مصر والذي بدأها عام 2014 بالمشروع القومي لتنمية الصعيد بمحاوره الثلاث المتمثلة في إنشاء الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد وإطلاق المشروع القومي لإنشاء مناطق صناعية متكاملة في الصعيد والتوسع في إجراءات الحماية المجتمعية هي البذرة التي وُضعت للوصول إلى صعيد جديد لينقذه من عقود من الاهمال.

تنمية الصعيد

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح صباح اليوم، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر وياتي افتتاحات المشروعات القومية اليوم ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.