/668168/ساهم-فى-تنفيذ-مشاريع-قومية-من-هو-الحاج-سعيد-الذى-مازحه-الرئيس-السيسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال احتفالية افتتاح مشاريع قومية بجنوب الصعيد، عن عدد من الملفات الحيوية التى تهم المواطن المصري، والتى تتصل بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

دوت الخليج

من هو الحاج سعيد الذى مازحه الرئيس السيسي؟

وخلال الحديث المتبادل بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير النقل، الفريق كامل الوزير، بشأن المحاور والكباري المقرر تنفيذها، وجه الرئيس السيسي، حديثه إلى رجل الأعمال والمقاول «الحاج سعيد».

ويكشف دوت الخليج فى السطور التالية، شخصية «الحاج سعيد» الذى تبادل معه الحديث.

ساهم فى تنفيذ مشاريع قومية.. الحاج سعيد

«الحاج سعيد»، الذى تبادله معه الرئيس السيسي الحديث بشأن تنفيذ عدد من المشاريع بمركز «دشنا»، هو رئيس مجلس إدارة شركة السعداء التى تأسست عام 1980، وأيضًا عضو اتحاد التشييد والبناء، ويلقب فى تلك الأوساط بالحاج سعيد.

كما أنه من المقاولين الذين ساهموا فى تنفيذ العديد من المشاريع القومية خلال السنوات السبع الماضية، والتى منها محاور الطرق على النيل، والطريق الصحراوي الغربي، وأيضًا جبل الجلالة.

وجاء الحوار الذى دار بين الرئيس عبدالفتاح والحاج سعيد فى إطار عملي، حيث قال له:" بقولك إيه تشتغل فى محور «دشنا» ده وتخلصه خلال سنة؟»، ومن ثم أجاب الحاج سعيد: أخلصه يا فندم".

ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحاج سعيد، قائلًا:" طب هتاخد 25% لغاية ما تسلمهولنا والباقي تاخده لما تخلص المشروع.

هذا ووجه الرئيس السيسي، الشكر للمقاولين المشاركين فى تنفيذ تلك المشاريع القومية، قائلًا:" الناس اللى شغالة معانا جدعان جدًا".