/668171/حمادة-الجبلاوي-افتتاحات-السيسي-فى-الصعيد-حولت-التحديات-إلى-إنجازات

اكد النائب حمادة الجبلاوي وكيل لجنة الطاقه بمجلس النواب، أن الرئيس تغلب علي التحديات، وحولها الي إنجازات بإقامة المشروعات التنموية في الصعيد، وفي قنا تمثلت في عدم توافر فرص عمل، وهجرة أبنائنا من أبناء الصعيد إلى الوجه البحرى، وعمل الرئيس علي تحسين الواقع المعيشى لنحو 40 مليون مواطن بـ10 محافظات هى أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر .

دوت الخليج يرصد تعليق النائب حمادة الجبلاوي بشأن افتتاحات قنا افتتاحات الصعيد وتقدم النائب حمادة الجبلاويـ عضو مجلس النواب، بالشكر للرئيس السيسي الذي قام بثورة تنمويه جديدة فى انشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية المتاحة وكذا خلق المزيد من فرص العمل. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح صباح اليوم، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر وياتي افتتاحات المشروعات القومية اليوم ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.

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