الرعاية الصحية.. افتتاحات وبرامج تدريبية ومبادرات طبية خلال أسبوع «صور»

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، نشرتها الإخبارية الدورية الأسبوعية (رعاية نيوز)، والتى تتضمن إنجازات الهيئة وفعالياتها وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى، وكذلك فعاليات وأنشطة إداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات.





واستهلت النشرة، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى عدد من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية (الأطفال التخصصى، إيزيس التخصصى) بمحافظة الأقصر، ضمن عدد من المشروعات التنموية التى افتتحها الرئيس بمحافظات الصعيد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من محافظة أسيوط.

وتابعت النشرة، إعلان الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، افتتاح مستشفى الأطفال التخصصى كأول مستشفى متخصص للأطفال التابعة للهيئة فى محافظة الأقصر أولى محافظات الصعيد فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بتكلفة 750 مليون جنيه، وكذلك افتتاح مستشفى إيزيس التخصصى بتكلفة 410 مليون جنيه.

واستكملت، أن هيئة الرعاية الصحية نجحت فى تقديم 2 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالأقصر بجودة عالمية، إضافة إلى ميكنة 49 منشآة صحية تابعة للهيئة بالأقصر بما ساهم فى تحسين بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، وتسجيل 32 منشآة صحية بما يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، إلى جانب تنفيذ 1540 برنامج تدريبى لرفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمى الخدمة وضمان أعلى نتائج الجودة فى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وتناولت النشرة، قيام الدكتور أحمد السبكى بجولة ليلية مفاجئة إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية (مجمع الإسماعيلية الطبى، مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة، مركز 30 يونيو الدولى لعلاج أمراض الكلى والمسالك) التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وتابعت: إطلاق رئيس هيئة الرعاية الصحية، المؤتمر الدولى الثالث لعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بأحدث التقنيات العالمية (CTO)، وكذلك إطلاق أكاديمية CTO لتنمية مهارات مقدمى الخدمة الصحية على أحدث التقنيات العلاجية المستخدمة فى علاج حالات الانسداد التام المزمن بالإسماعيلية، إلى جانب إقامة ماراثون للجرى للتوعية بأهمية ممارسة الرياضة فى الحفاظ على صحة القلب، وأهمية مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد فى توفير الخدمات العلاجية للمنتفعين بأحدث المعايير العالمية للجودة.

وتطرقت النشرة، إلى إطلاق هيئة الرعاية الصحية العديد من البرامج التدريبية، مثل التدريب على أحدث أساليب إنعاش القلب الرئوى الأساسى وآليات تعزيز الوعى الصحى والصحة النفسية، لرفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمى الخدمة الصحية واستمرارية الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وضمان مطابقتها للمعايير العالمية.

وأضافت النشرة، نجاح أول قسطرة علاجية لإصلاح عيب خلقى بقلب طفلة فى مجمع الإسماعيلية الطبى التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، إضافة إلى نجاح علاج كسر فى مركز النمو حول الركبة لطفل، وكذلك نجاح عملية زراعة منظم القلب بمقوم داخلى لمريض بالمجمع الطبى بتكلفة 300 جنيه على الرغم من تجاوز تكلفتها بالقطاع الخاص 150 ألف جنيه، وذلك حيث أنه من المنتفعين بخدمات التأمين الصحى الشامل الجديد فى الإسماعيلية.

واختتمت النشرة، بإطلاق هيئة الرعاية الصحية العديد من المبادرات الصحية بالمحافظات المختلفة للتأمين الصحى الشامل، والذى ساهم فى تعزيز الوعى الصحى لدى المنتفعين، والكشف المبكر عن الأمراض لديهم وسرعة علاجها، ومنها مبادرة (صحتك قوتك) للتوعية بالفحص الطبى الشامل المجانى لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، ومبادرة (بيك هنقدر) للتسجيل والفحص الطبى الشامل للفئات غير القادرة، ومبادرة (افحص واطمن) للكشف المبكر عن أمراض الرمد واعتلال شبكية العين، إلى جانب امتداد حملة (انزل واطمن) للفحص الطبى الشامل السنوى المجانى لمنتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد حتى نهاية العام الجارى.

تجدر الإشارة إلى أن (رعاية نيوز)، نشرة إخبارية، تصدر بشكل دورى أسبوعيا عن المركز الإعلامى للهيئة، لنشر إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولى، وذلك إيمانا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية، للنشر والتوعية بأهم الخدمات والرعاية الصحية التى تمس المواطن المصرى وكيفية الانتفاع بها، إضافة إلى أنها تسهم فى عملية دحض الشائعات حال ظهورها والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن المصرى وسلامته.