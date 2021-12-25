هكذا وضعت الدولة الصعيد على رأس الأولويات (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" كيف وضعت الدولة الصعيد على رأس الأولويات؟ ونفذت الدولة، مشروعات باستثمارات بلغت 535 مليار جنيه، كما أنشأت مركز تحكم الكهرباء الإقليمى بنجع حمادى بتكلفة 327 مليونا، كما تم تطوير 63 من المستشفيات فى الصعيد ضمن مبادرة حياة كريمة، وتنفيذ 188 ألف وحدة سكنية منها 125 ألف إسكان اجتماعى.

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