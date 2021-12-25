إنفوجراف.. مشروعات تنمية الصحة بمحافظات الصعيد

جدة - نرمين السيد - وكشفت وزارة الصحة والسكان من خلال الإنفوجراف التالى عن حجم إنفاقها على تنمية محافظات الصعيد فى مجال الصحة:

ونجحت الدولة فى رفع كفاءة البنية التحتية بمحافظات الصعيد من خلال مشروعات التأمين الصحى الشامل، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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