عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد مكتبة حياة كريمة بقرية المراشدة فى محافظة قنا

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد مجمع خدمات المواطنين، بالإضافة إلى مجمع الخدمات الزراعية، ومكتبة حياة كريمة، ووحدة طب الاسرة، ووحدة إسعاف المراشدة.
وكان الرئيس السيسى قد افتتح صباح اليوم، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.
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