البابا ثيؤدوروس يترأس قداس عيد الميلاد للروم الأرثوذكس

شارك فى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد عدد من ممثلى الهيئات التنفيذية والدينية، بالإضافة إلى عدد من كهنة وأساقفة الروم الأرثوذكس.
وقال البابا ثيؤدوروس - فى كلمته خلال صلوات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد - إن أعياد الميلاد المجيدة تأتى فى كل سنة وفى هذه السنة أيـضًا كى تؤكد لنا أن خلاص العالم يَكمُن فى تجديد أنفسنا، وتجديد نفس كل واحد منا على حده، مشيرًا إلى أن عيد الميلاد يأتى لكى يوقظنا لنرى ونحاسب انفسنا ونتسأل ماذا فعلنا للانسان الفقير؟.
وقال إن القارة الإفريقية تعتبر من أجمل مناطق العالم وفى نفس الوقت أفقرها وأجوعها تحاول أن تجد خلاصها لدهور عديدة لكن دون جدوى ذلك بسبب المصالح الإقليمية والسياسية التى تعذب إخواننا الأفارقة وتتركهم مكبلون لحاجاتهم.
وتابع قائلا: إن الكنيسة تكافح بعملها فى إفريقيا دون تذمر ليلاً ونهاراً من أجل تخفيف آلام آلاف من البشر فى محاولة منها لإيجاد الراحة لكل المعذبين من مشاكل الحياة المختلفة، ولا نكف مع نقل الخبز والماء للفقراء أن ننقل لهم رسالة السلام والمحبة التى جلبها ميلاد المسيح فى تلك الليلة والتى يمنحها لنا مخلصنا يسوع المسيح فى كل خطوة له.
وكانت الكنيسة القبطية الكاثوليكية احتفلت مساء أمس بعيد الميلاد، حيث ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العذراء الكاثوليكية بمدينة نصر.
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