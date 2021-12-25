غلق محطة أسوان بشكل مؤقت بدءا من غد وحتى الثلاثاء المقبل.. ما السبب؟

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، غلق محطة أسوان بشكل مؤقت وعدم قيام أو وصول القطارات منها أو إليها، اعتبارا من الساعة السابعة صباح غد الأحد الموافق 26/12/2021 حتى مساء الثلاثاء الموافق 28/12/2021، لما تشهده الهيئة من أعمال التجديد والتطوير بالمحطة.





وتابعت فى بيان لها أن يكون نهايات وصول القطارات بالمحطات التالية وهى: "كوم أمبو- دراو – بلانة – أبوالريش". وتقدمت الهيئة بالاعتذار للركاب، وترجو من جمهور الركاب اتخاذ التدابير اللازمة نحو السفر من المحطات المشار إليها سابقا، وتشكر الهيئة الركاب على حسن تعاونهم معها.

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