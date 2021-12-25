تفاصيل 3 مشروعات قومية افتتحها الرئيس اليوم فى المنيا (صور)

جدة - نرمين السيد - شملت الافتتاحات فى محافظة المنيا، افتتاح محور سمالوط على نهر النيل، بطول 24 كم / عرض 21م، يشتمل على 47 عملاً صناعيًا منها 30 كوبرى كود 09، 24 و17 نفقا وبربخا لتفادى التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، بإجمالى تكلفة مليار 875 مليون جنيه.

كما شهد الرئيس السيسى، افتتاح الطريق الصحراوى الغربى، امتداد القاهرة – المنيا بمسافة 230 كم متر، بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من الطريق الصحراوى الغربى من القاهرة حتى المنيا، وشملت الأعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 مترا، وإنشاء طريق أسفلتى للشاحنات يضم 3 حارات فى اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترا، وطريق خرسانى يضم حارتين فى اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملاً صناعيًا بواقع 5 كبارى و16 نفقا.

وتم افتتاح مجمع الصناعات بالمنطقة الصناعية، بالمطاهرة شرق النيل، على مساحة 19 فدانا، ويضم 68 وحدة صناعية بتكلفة 284 مليون جنيه، وتبلغ مساحة الوحدات الصغيرة 432 مترا مربعا، بينما الوحدات الكبيرة 790 مترا مربعا، وتصل إلى مساحة 800 متر مربع.

من جانبه، أشاد أسامة القاضى محافظ المنيا بحجم ونوعية المشروعات القومية المنفذة فى جميع القطاعات على أرض المحافظة، لافتا إلى أن كوبرى محور سمالوط على النيل، يعمل على تنمية وخدمة العديد من المناطق أهمها مناطق الاستصلاح الزراعى غرب المنيا ومصنع الأسمنت ومحاجر الرخام ومحاجر الطوب الحجرى شرق النيل، مشيرا إلى أن افتتاح المرحلة الأولى من الطريق الصحراوى الغربى امتداد القاهرة – المنيا، يساهم فى إحداث طفرة فى جميع جوانب التنمية بالمحافظة.

وأضاف محافظ المنيا، أن افتتاح مجمع الصناعات، يأتى فى إطار استراتيجية متكاملة وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى على مستوى الجمهورية بإنشاء مجمعات مجهزة بوحدات مصانع جاهزة بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة من أجل توفير فرص عمل جديدة للشباب سواء مباشرة أو غير مباشرة.