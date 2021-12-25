السكة الحديد تعلن غلق محطة اسوان وذلك من الساعه السابعه صباح غدا...

تعلن الهيئه القوميه لسكك حديد مصر انه سوف يتم غلق محطة اسوان بشكل مؤقت وعدم قيام او وصول القطارات لها وذلك اعتبارا من الساعه السابعه صباح يوم الاحد الموافق 26/12/2021 حتى مساء الثلاثاء الموافق 28/12/2021 وذلك لما تشهده الهيئه من اعمال التجديد والتطوير بالمحطه على ان يكون نهايات وصول القطارات بالمحطات التالية وهى (كوم امبو- دراو – بلانه – ابوالريش ) والهيئه تتقدم بالاعتذار للسادة الركاب و ترجو من جمهور السادة الركاب اتخاذ التدابير اللازمه نحو السفر من المحطات المشار اليها سابقا وتشكرالهيئه السادة الركاب على حسن تعاونهم معها

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