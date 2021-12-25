الرئيس السيسي يفتتح محور الشهيد "الرائد باسم فكرى" بمحافظة قنا

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، محور الشهيد الرائد باسم فكرى على نيل مصر، بحضور كل من المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، جولة تفقدية بمحافظة قنا، وذلك للاطلاع على سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، وذلك ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة

وخلال الجولة أستمع الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى شرح من الفريق كامل الوزير وزير النقل عن ألية العمل برصف وتجهيز المحاور الجديدة.