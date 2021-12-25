/668167/رحاب-الغول-افتتاحات-السيسي-عوضت-الصعيد-عن-سنوات-الإهمال-بالخير

من جانبها أكدت النائبه رحاب الغول عضو مجلس النواب، عن محافظة قنا الرئيس السيسي اهتم بالإنسان ولمس معاناه اهالينا منذ سنين وجاء ليرفع الظلم عن الصعيد بافتتاح مشروعات تنموية باستثمارات بدأت منذ 7 سنواب بقيمة تصل 2 تريليون جنيه لتحقيق التنمية المستدامة وترتقى بجودة حياة أهل الصعيد وتقوم الدولة بتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لكل قارئ صعيد مصر.

دوت الخليج يرصد تعليقات النائبة رحاب الغول بشأن افتتاحات قنا اليوم

تنمية الصعيد

ولفتت النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب، بأن قنا اليوم في عيد بزيارة الرئيس السيسي ، الذي جاء ليحقق العدل ويقيم ميزان العداله بتعويض الصعيد عن سنوات الإهمال ، وليؤكد بأن سنوات الخير قادمة بفضل رؤية الرئيس الاستراتيجيه لخدمة أهالي الصعيد ، منوها بأن الطفرة في البينه التحتيه ستساهم في جلب مزيد من الاستثمارات المحليه والاجنبيه.

افتتاحات قنا

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح صباح اليوم، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر وياتي افتتاحات المشروعات القومية اليوم ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.