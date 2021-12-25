/668172/إنبي-يتعادل-أمام-بيراميدز-بالدوري-بمساعدة-شريف-إكرامي

تمكن نادي إنبي أن يخطف نقطة هامة من أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت هذه المباراة مؤجلة من الأسبوع السادس، وتم لعبها هذا الأسبوع بعد تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز.

وتقدم لفريق بيراميدز محمود وادي قبل نهاية الشوط الأول، ليترجم الاستحواذ إلى نتيجة جيدة قبل الإستراحة.

ومع بداية الشوط الثاني ساهم شريف إكرامي في تعادل فريق إنبي، بعدما استغل إبراهيم يحيى مدافع إنبي، خطأ فادح وكوميدي من شريف إكرامي، بعدما سقطت الكرة منه لتدخل الشباك معلنا عن هدف التعادل.

وكان فريق إنبي يعتمد على الهجمات المرتدة ولكنه فشل في تسجيل الأهداف، أما بيراميدز فقد سنحت له العديد من الهجمات من أجل التسجيل ولكن لم تترجم أي فرصة إلى أهداف.

بهذا التعادل يرتفع رصيد بيراميدز إلى 17 نقطة ويأتي في المركز الثاني خلف الأهلي، أما إنبي يصل للنقطة التاسعة بالتساوي مع سموحة.

محمود وادي يقود تشكيل هجوم بيراميدز أمام طلائع الجيش بالدوري المصري

يدخل فريق بيراميدز اليوم مباراته أمام نظيرة طلائع الجيش، على ملعب بتروسبورت، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، ضمن منافسات الدوري المصري.

في حراسة المرمي: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد توفيق -علي جبر- أحمد فتحي-محمد حمدي--نبيل دونجا.

خط الوسط: إبراهيم عادل-رمضان صبحي-إيريك تراوري.

خط الهجوم:محمود وادي.

قائمة بيراميدز لمباراة إنبي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: ناصر منسي - محمود وادي - دودو الجباس.