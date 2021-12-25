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لقي 97 شخصا مصرعهم بمرض مجهول حتى الآن، في ولاية جونجيلي بجنوب السودان، وبدأت منظمة الصحة العالمية تحقيقا في مرض غامض أودى بحياة عشرات الأشخاص.

دوت الخليج

مرض غامض يثير القلق..والأطفال وكبار السن في مقدمة ضحاياه

وقال بطرس بيل، مسؤول بمقاطعة فانجاك الجنوب سودانية، إن آخر ضحية للمرض كانت امرأة مسنة.

ليس كورونا

وأكدت المعلومات التي جاءت من مسؤولين في مجال الصحة، أن أعراض المرض الغامض تشمل الإسهال و السعال والصداع والحمى وآلام المفاصل وآلام الصدر وضعف الجسم وفقدان الشهية.

وقام فريق منظمة الصحة العالمية بإجراء التحقيقات حول المرض الغامض داخل المقاطعة ولكنه غادر دون أن يعلن نتائج تحقيقه.

وأكد كولينز بواكي أجيمانج، المتحدث باسم المنظمة العالمية في إفريقيا، أن المنظمة بدأت التحقيق في تفشي المرض المجهول في نوفمبر الماضي،ولم يقدم الكثير من التفاصيل.

كبار السن والأطفال

من جانبه، كشفت وزارة الصحة في جنوب السودان، أن أغلب ضحايا هذا المرض من كبار السن والأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين عام إلى 14 عاما الكوليرا.

وتعرضت المنطقة التي ينتشر بها المرض لفيضانات شديدة مؤخرا، ونتيجة لذلك يفترض خبراء منظمة الصحة العالمية أن يكون المرض مرتبطا بالكوليرا، إلا أن التحليلات اوالعينات التي أخذت من المرضى كانت نتائجها سلبية.

جدير بالذكر أن أكثر من 82 في المئة من سكان جنوب السودان يعيشون تحت خط الفقر، كما يعاني أغبهم من الجوع والصراعات بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية.