/668176/الاتحاد-المصري-لكرة-القدم-يعتمد-قوائم-المرشحين-للانتخابات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت إعتماد القوائم التي تقدمت بالترشح للانتخابات المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القائمة الأولى:

جمال علام، خالد الدرندلي، محمد حلمي، محمد أبو الوفا، حازم إمام، محمد بركات، إيهاب الكومي، عامر حسين، دينا الرفاعي.

والقائمة الإحتياطية تضم كلا من، خالد أبو الوفا، عادل سلومة، عزة أبو الخير، وتم تزكية القائمة من أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة وجرجا.

القائمة الثانية:

محمد إبراهيم، محمد حسني، مؤمن جاد، اسامة محمود، محمد حسن، مصطفى محمد، حامد مرتضى، إسلام عبد رب النبي، نيفين جمال.

أما القائمة الإحتياطية تضم كلا من، مصطفى لطفى، شريف عبد المنعم، نجلاء شبل، وتم تزكية القائمة من أندية سوهاج وطهطا والمراغة.

قائمة جديدة تقرر الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم.. تفاصيل

قبل غلق باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، تم تقديم قائمة جديدة لتتواجد في الانتخابات من أجل منافسة جمال علام.

وقد أعلن مجلس إدارة نادي سوهاج الرياضي في جلسته الطارئة اليوم بتقديم أوراق الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقبلة.

وجاءت قائمة المرشحين للانتخابات كالتالي:

محمد إبراهيم سالم محمد "منصب الرئيس"

محمد حسني محمد أبو دهب "نائب الرئيس"

مؤمن زكريا جاد مصطفى "عضوية مجلس إدارة"

أسامة محمود أحمد حسين "عضوية"

محمد حسن محمد حسن "عضوية"

مصطفى محمد خليفة عبد اللطيف "عضوية"

حامد مرتضى حامد أبو دهب "عضوية"

إسلام عبد رب النبي أبو العلا "عضوية"

نيفين جمال عبد الرحيم عثمان "عضوية"

مصطفى لطفي عبد اللطيف زيدان "قائمة إحتياطية"

شريف عبد المنعم محمد أحمد "قائمة إحتياطية"

نجلاء شبل أمين عبد البر "قائمة إحتياطية"