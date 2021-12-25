نجوم الفن يحتفلون بالكريسماس على طريقتهم الخاصة.. «صور»

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يحتفل العالم يوم 25 ديسمبر من كل عام بعيد الميلاد المجيد، وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على مشاركة جمهورهم لحظات احتفالتهم وتهنئتهم بالعام الجديد متمنين لهم دوام الصحة والسعادة.

دوت الخليج يرصد احتفالات نجوم الفن بالكريسماس.

ليلى علوي تحتفل بالكريسماس وسط عائلتها

وجاء على رأس هؤلاء النجوم، النجمة المتألقة ليلى علوي، حيث نشرت صورة تجمعها بعائلتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهروا خلالها وهم مرتدين ملابس الكريسماس، مصحوبة بتعليق: "استمتع بعيد الميلاد المبارك مع العائلة والأصدقاء وأحبائك".

أجواء الكريسماس الرومانسية تجمع حازم سمير بزوجته

وبطريقة رومانسية، احتفل الفنان حازم سمير مع زوجته، من خلاله نشره صورة تجمعهما عبر «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: " أنا أخذت كل ما أريد للكريسماس".

شاكيرا تحتفل بالكريسماس مع الأرنب

فيما اختارت النجمة العالمية شاكيرا، أرنب للاحتفال معه بالكريسماس، حيث نشرت صورة لها عبر «إنستجرام» وهي ترتدى قبعة عيد الميلاد وتحمل أرنب بين يديها، وعلقت على الصورة، "عيد ميلاد مجيد من توبى، وباسم كل أمهات الأرانب في العالم".

ميريام فارس تشعل أجواء الكريسماس بصحبة أبنائها

واحتفلت النجمة اللبنانية ميريام فارس بالكريسماس مع أبنائها بأجواء إحتفالية، ونشرت فيديو يظهر وجود شخصية بابا نويل داخل منزلها، وعلقت علي الفيديو عبر حسابها بموقع «انستجرام»، قائلة: "أجواء الكريسماس في منزل ميتري".

فيفي عبده تهنئ جمهورها بالعام الجديد

واعتمدت الراقصة الشرقية والفنانة فيفي عبده على فلاتر تطبيق «اسناب شات» للاحتفال بالكريسماس، موجهة رسالة لمتابعيها قائلة: "كل سنة وأنتوا طيبيين.. ميري كريسماس وهابي نيو يير، بحبكم".

لقاء الخميسي بأزياء الكريسماس

وبارتداء أزياء كريسماس متشابهة، احتفلت الفنانة لقاء الخميسي مع زوجها وأولادها، فضلًا عن كلبيها.

أما المطرب عاصي الحلاني، فاحتفل بالكريسماس مع أسرته بالمنزل، حيث نشر نجله صورة تجمعهم عبر حسابه على «إنستجرام».

عيد الكريسماس

يحتفل خلاله المسيحيون بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام في يوم 25 ديسمبر من كل عام، بينما يحتفل به المسيحيون الأرثوذكس في 7 يناير، ويتبادلون الهدايا والتهاني.

المقصود بكلمة الكريسماس

هي اختصار اسم عيد الميلاد (x mas)، لأن الحرف الروماني (x) الذي يشبه الحرف اليوناني(X) الذي هو "chi" أي مختصر لاسم المسيح (Χριστός) "خريستوس".

وكلمة Christmas مكونة من مقطعين، الأول هو (Christ)، ومعناها "المخلِّص" وهو لقب للمسيح، والثاني (mas) وهو مشتق من كلمة فرعونية معناها "ميلاد"، وجاءت هذه التسمية بسبب التأثير الديني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في القرون الأولى.

عيد رأس السنة

يعتبر ضمن الاحتفالات غير الدينية الحديثة، ولا يقتصر الاحتفال به على المسيحيين فقط بعكس الكريسماس، ويتم إحياؤه في جميع دول العالم بأشكال مختلفة حسب طبيعة وعادات وتقاليد كل شعب، وفيه يعبر الناس عن فرحتهم بقدوم العام الجديد، من خلال احتفالات في ليلة 31 ديسمبر من نهاية العام، وقد يعبر البعض عن سعادته بالسنة الجديدة من خلال عروض الألعاب النارية والعد التنازلي استعداداً لاستقبال أول يوم في العام الجديد.

بابا نويل والقديس نيكولاس

كانت شخصية بابا نويل فكرة مستوحاه من قصة القديس "نيكولاس"، الذي كان يعيش في القرن الخامس الميلادي، وهو أسقف مدينة ميرا التركية وعرف عنه تقديم المهور للفتيات الفقيرات خوفاً من السبي، كما كان يضع النقود في أحذية الفقراء سرا.

ومنذ وفاته اعتبره الأطفال الأب الروحي لهم، وتوارثت الأجيال هذه الفكرة حتى الآن، وكنوع من المباركة لهذا اليوم ارتبطت صورة بابا نويل بشخصية الرجل ذو اللحية البيضاء، حاملاً كيس الهدايا على ظهره، ويقوم بتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال.