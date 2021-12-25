إسكان النواب تناقش طلب نائب التنسيقية بشأن إدخال الصرف الصحي لمنطقة الشرقاوية القديمة بشبرا الخيمة 

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، لعقد اجتماعاتها هذا الاسبوع، حيث تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة برئاسة النائب عماد سعد حموده، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان بشأن عدم إدخال الصرف الصحي لمنطقة الشرقاوية القديمة بشبرا الخيمة محافظة القليوبية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة طلب محمد عبد العزيز باسكان النواب الاثنين المقبل الصرف الصحي بمنطقة الشرقاوية وكان النائب محمد عبد العزيز قد تقدم بطلب الإحاطة إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بشأن عدم إدخال الصرف الصحي إلى منطقة الشرقاوية القديمة بشبرا الخيمة - محافظة القليوبية، مضيفا فى الطلب المقدم منه، “ يعاني أهالي منطقة الشرقاوية القديمة التابعة لحي غرب شبرا الخيمة محافظة القليوبية من عدم إدخال الصرف الصحي للمنطقة، حيث أنه لا يزال الصرف في هذه المنطقة يعتمد على خزانات الصرف الصحي، مما يسبب أزمات كثيرة منها انبعاث الروائح الكريهة، وتسريب مياه الصرف الصحي في كثير من الشوارع، مما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض والخطورة على الصحة العامة، وهو الأمر الذي يخالف توجهات الدولة في تحقيق حياة كريمة لكل المواطنين.

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