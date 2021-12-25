/668179/التشكيل-الرسمي-لمباراة-سموحة-وطلائع-الجيش-بالدوري-المصري

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء على ملعب الإسكندرية، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة.

وفيما يلي تشكيل سموحة الرسمي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رجب نبيل، أحمد رمضان بيكهام، عبد الرحمن عامر

خط الوسط: محمد متولي، محمود عبد الحليم، عبد الكبير الوادي

خط الهجوم: محمد عبد العاطي، حسين فيصل، مروان حمدي

أما تشكيل طلائع الجيش الرسمي كالأتي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: حسن مجدي، علي الفيل، محمد أنور، محمد ناصف

خط الوسط: علي محمد الزهدي، عمرو السيسي، خالد حشادي

خط الهجوم: علي حمدي، أحمد عبد الرحمن زولا، محمد جابر ميدو

الأهلي يقسو على سموحة بخماسية استعداداً للسوبر الأفريقي

حقق النادي الأهلي فوز قوي على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.

أحرز لويس ميكيسوني الهدف الأول في الدقيقة الـ١٦ من أحداث الشوط الأول، بعدما تسلم بينية رائعة وراوغ دفاع سموحة وسدد كرة أرضية في المرمى لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

وسجل الأهلي ثاني أهدافه في الدقيقة الـ٢٤ عن طريق بيرسي تاو مهاجم الفريق، بعدما استقبل تاو بينية رائعة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء، ليراوغ المدافع ويسدد رائعة على يسار حارس سموحة.

ويعزز الأهلي رصيده بالهدف الثالث في الدقيقة ٢٩ لعمار حمدي، الذي قطع الكرة من منتصف الملعب ويمر من دفاعات سموحة لحدود منطقة الجزاء ويسدد أرضية على يسار الحارس.

على لطفي

وتصدى علي لطفي لركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء لسموحة، وسددها عبد الكبير الوادي على يمين علي لطفي تصدى لها ببراعة.

وتعرض كريم فؤاد ظهير أيسر الفريق لإصابة بكدمة قوية في الدقيقة ٤٤، وفضل الجهاز الطبي عدم استكماله أحداث الشوط، وشارك أحمد نبيل كوكا بدلًا منه في مركز الظهير الأيسر من بداية الشوط الثاني.