/668180/مصر-تعرب-عن-خالص-التعازي-لجمهورية-بنجلاديش-في-ضحايا-حريق-العبارة

نشرت الخارجية المصرية بيانا اليوم السبت 25 ديسمبر، أعربت فيه عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية بنجلاديش الشعبية الصديقة في عشرات الوفيات والجرحى نتيجة حريق عبارة في جنوب البلاد.

دوت الخليج

مصر تعازي بنجلاديش في ضحايا حادث حريق العبارة

كما تقدمت مصر في البيان الصادر عن وزارة الخارجية، بصادق التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بسرعة الشفاء لجميع المصابين.

وأكدت مصر على تضامنها الكامل ووقوفها مع حكومة وشعب بنجلاديش في هذا الحادث الأليم.

حريق عبارة من 3 طوابق

وكان حريق عبارة من 3 طوابق في بنجلاديش أودى بحياة 37 شخصًا على الأقل وإصابة 70 آخرين، وأعلنت الشرطة في بنجلاديش، أمس الجمعة، مقتل ما لا يقل عن 37 شخصًا بعدما اندلع حريق في عبارة ممتلئة بالأشخاص جنوب البلاد.

وأعلنت خدمات الإطفاء في بنجلاديش أن الحريق انتشر في حوالي الساعة 3 فجر أمس على متن العبارة قبل سواحل منطقة جالوكاتي.