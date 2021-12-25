/668181/أزهر-سوهاج-بعد-فوزة-بالدوري-يمثل-المحافظة-في-بطولة-الجمهورية-للمصالح-الحكومية

كرمت منطقة سوهاج الازهرية اليوم، فريق اللجنة الرياضية لكرة القدم بالمنطقة، الفائز بدوري المصالح الحكومية بسوهاج، وسيمثل الفريق محافظة سوهاج في بطولة الاتحاد الرياضي للمصالح الحكومية على مستوى الجمهورية والتي ستقام في احدى المدن الساحلية قريبا، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

فاز فريق منطقة سوهاج الازهرية ببطولة المصالح الحكومية في سوهاج للمرة الـ 11 على التوالي، وخاض في تلك البطولة 6 مباريات، أحرز فيها 18 هدف، ولم يدخل مرماة أهداف على الاطلاق.

وأكد جمال حبارير، المدير الفني لفريق منطقة سوهاج الازهرية، أن بطولة الجمهورية هذا العام ستكون قوية، وسنسعى للفوز بالبطولة، ولن نكتفى بالمراكز المتقدمة مثل الاعوام السابقة.

جدير بالذكر أن فريق منطقة سوهاج الازهرية يمثله كل من « الدكتور محمد عسكر – سعيد عبدالحليم – على عتمان – ياسر ابو الحسن – مصطفى يونس – محمد دهب – هيثم ربيع – احمد جمال – خالد بلال – محمود البدري – عمرو على – محمود حسن – شداد الهواري – وليد عامر – وحيد سعيد».

جاء ذلك تحت رعاية فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، وبإشراف الدكتور محمد حسانين، مدير الادارة المركزية لمنطقة سوهاج الازهرية، وشومان محمد احمد، مدير عام المواد الثقافية بمنطقة سوهاج الازهرية.

القبض على تجار مخدرات بسوهاج

على جانب أخر أمر المستشار علاء السيد رئيس نيابة مركز طهطا و المستشار احمد صلاح مدير نيابة مركز طهطا، حبس متهمان، ٤ ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالإتجار بالمخدرات وذلك قبل ترويجهما لكمية من مخدر الشابو و الهيروين القاتل و الحشيش على عملائهما المتعاطين لتعاطي المواد المخدرة، وامرت النيابة بأرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكيمائي بالطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عنها.

كان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية، ومدير امن سوهاج، تلقى اخطارا من اللواء محمد زين مدير ادارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحه المخدرات بمديريه امن سوهاج بقيام تاجران بترويج المخدرات وحيازتهم لها.

عقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفي رأفت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات و الرائد أحمد سلام وكيل القسم، والرائد موسى القاضي رئيس مباحث طهطا، والرائد محمد دياب معاون المركز، قامت حملة لضبط مروجي المخدرات.

اسفر ذلك عن ضبط تاجر المخدرات" السيد. خ " ٤7 عام، عامل، و" عمر. خ" ٣4عام، عاطل و مقيمان فى قرية الصوابعة غرب مركز طهطا سوهاج يقومان بالإتجار بالمخدرات و ضبط بحوزتهما كمية لمخدر الشابو تزن ١٥٠٠ جرام" كيلو و نصف" تقريبا و عدد ٥١ تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وزن ١٥٠ جرام تقريبا، طربة " فرش "و ١٥ قطعة لمخدر الحشيش وزن ١٥٠ جرام، و٢ هاتفين محمول شخصي.