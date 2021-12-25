/668183/احتفالا-بعيد-الميلاد-المجيد-محافظ-الغربية-يقدم-التهنئة-للأقباط-الكاثوليك

استقبل الانبا برنابا فانوس القائم بأعمال منطقة الدلتا بالايبارشبة البطريركية للأقباط الكاثوليك والاب دانيال حنا وعدد من رجال الدين بكنيسة سيدة البشارة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وذلك لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد الذى يحتفل بة الأقباط اليوم الخامس والعشرون من ديسمبر ،، وخلال الزيارة أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على حرصة المستمر للمشاركة فى كافة الأعياد والمناسبات الخاصة بالأخوة الأقباط ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وذلك لتعزيز روح الأخوة وتعزيز السماحة الدينية وتقوية الروابط الاجتماعية التى تميز بها الشعب المصرى على مر العصور عن غيرة من الشعوب الأخرى.

احتفالاً بعيد الميلاد المجيد.. محافظ الغربية يقدم التهنئة للأقباط الكاثوليك

ومن جانبه أعرب الانبا برنابا فانوس على مدى سعادته لحرص السيد المحافظ على الحضور الدائم للمناسبات وتقديم التهنئة فى كل عيد من الأعياد . داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة الغالية وأن ينعم عليها بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.

على جانب أخر تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم ، يرافقه النائب محمد زايد عضو مجلس النواب والأستاذ إسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود عدد من المشروعات التي تتم داخل مركز ومدينة سمنود، حيث تفقد المحافظ الإدارة الزراعية بسمنود والتي تضم الصوب الزراعية الموجودة بالإدارة ، مصنع العلف ، المنحل الخاص بإنتاج العسل ومعرض المنتجات التابع لوزارة الزراعة ،وأشاد المحافظ بالمنتجات المعروضة وأسعارها التي تناسب الجميع.

وتابع المحافظ جولته بتفقد نادي سمنود الرياضي، حيث تتم به أعمال إنشاء المشروع الترفيهي الرياضي، والذي يتضمن إنشاء ( حمام سباحة نصف أوليمبي ، قاعة أفراح واحتفالات ، منطقة ألعاب أطفال وسينما، حمام سباحة للأطفال.