الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد مشروعات قرية المراشدة بمحافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

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دوت الخليج

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد مشروعات قرية المراشدة بمحافظة قنا

وخلال الجولة، تفقد الرئيس مجمع خدمات المواطنين بقرية المراشدة، والذي يخدم٥٥ ألف نسمة، ويضم العديد من الخدمات للمواطنين من بينها (مركز تكنولوجي - مكتب الشهر العقاري – مكتب التموين – مكتب تضامن اجتماعي – احوال مدينة – وحدة محلية – مجلس محلي– مكتب بريد )بإلاضافة إلي استراحة للمواطنين، وتم إنشاؤه على مساحة ٤٢٠م٢، ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة إجمالية قدرها ١٣.٥ مليون جنية.

الرئيس السيسي يتفقد مجمع الخدمات الزراعية

كما تفقد الرئيس السيسي، مجمع الخدمات الزراعية والذى يتكون من (وحدة زراعية – وحدة بيطرية – مكتب إرشاد زراعي – مركز تجميع الألبان )،حيث بلغت تكلفة الإنشاء نحو ١٢ مليون جنيهاً.كما زار سيادته نقطة الإسعاف والوحدة الصحية بالقريةوالتي تتكون من مبنيين على مساحة حوالى ١٢٠٠م٢، حيث تم رفع كفاءتها بالكامل ضمن مبادرة حياة كريمة، وتطوير كافةالأجهزة والمعدات بالإضافة إلى دعم أجهزةعيادة الأسنان والعيادات الخارجية والصيدلية والمعمل ووحدة تنظيم الأسرة بالمشروع الأوربي ويتوافر بها إستراحة مُخصصة للاطباء وأخرى مُخصصة للتمريض.

كما توجه سيادته إلي مكتبة حياة كريمة وهي أول مكتبة تم انشاءها ضمن مشروع مكتبات حياة كريمة بمحافظات الصعيد لتخدم أهالي قرية المراشدة بقنا،وتم تأسيسها تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس وبالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الثقافة، واستمع سيادته لشرح لبعض المشروعات من شباب مؤسسة حياة كريمة والذين كانوا في استقبال سيادته أثناء الزيارة، ووجه سيادته بضرورة التوسع في إنشاء المكتبات في كافة محافظات المبادرة مع زيادة المساحات المخصصة لها.

الجدير بالذكر، أن مؤسسة حياة كريمة كانت قد أطلقت علي مدار اليومين الماضيين قوافل غذائية وطبية موسعة بقري مركز الوقف بمحافظة قنا، حيث تم توفير ١٤ عيادة متنقلة تم مختلف التخصصات الطبية منها "الباطنة –الأطفال–الجراحة –النساء – تنظيم الاسرة–الرمد –الجلدية –العظام –الاسنان – امراض صدر- معمل – صيدلية – سجلات طبية" والتي تواصل عملها لخدمة المواطنين بمركز شباب المراشدة. كما تم اطلاق قافلة غذائية مُحملة بعدد ٥ الآفكرتونة مواد غذائية مُخصصة لأهالي قري مركز الوقف بمحافظة قنا وذلكبالتعاون مع بنك الطعام المصرى، حيث تم الانتهاء من التوزيع علي أهاليقرية المراشدةومازالت القافلة مستمرة في باقي قري المحافظة ، كما تشمل القافلة توزيع الأغطية الشتوية( البطاطين)وذلك من خلال فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة بقري المحافظة علي الأسر المستحقة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة بالمحافظة.