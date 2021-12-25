التحالف يقتل 223 مسلحًا من جماعة أنصار الله اليمنية

/668185/التحالف-يقتل-223-مسلحا-من-جماعة-أنصار-الله-اليمنية

تمكنت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، من مقتل 223 مسلحًا من جماعة "أنصار الله" اليمنية، في عمليات له بمحافظتي مأرب والجوف وشمال اليمن، وذلك وفق ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

دوت الخليج وقال التحالف العربي، حسب في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه نفذ 40 عملية استهداف ضد أنصار الله في مأرب (شمال شرقي اليمن)، والجوف (محافظة محاذية لمأرب حدودية مع السعودية) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تدمير 17 آلية عسكرية والقضاء على 223 عنصرا ارهابيا

وأضاف أنه "نجح في تدمير 17 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 223 عنصراً إرهابياً"، مؤكدا أنه "نفذ عمليتي استهداف في الساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين".

كان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أكد أن الهيئة العربية للتصنيع أصبحت واحدة من أهم المؤسسات الصناعية الكبرى على مستوى المنطقة بفضل الدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه الهيئة الوطنية العظيمة والتى تعددت ادوارها داخل مصر وخارجها.

وأشاد أباظة، فى بيان له أصدره اليوم، بالقضايا التى استعرضها الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع خلال لقائه الدكتور أنور محمد كلشات وزير الكهرباء اليمني، والوفد المرافق، خاصة فيما يتعلق بإجراء مباحثات مشتركة، لتحقيق الاستفادة من كافة خبرات المؤسسات المصرية وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية للمشاركة في خطط إعادة إعمار وتنمية اليمن وتحقيق التكامل المشترك لتبادل الخبرات الصناعية ونقل التجربة المصرية الحديثة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا للأشقاء اليمنين.

واعتبر وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تأكيد الدكتور أنور محمد كلشات على حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة في الأمة العربية وإشادته بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، وتحديث خطوط الإنتاج بها وفقا لأحدث نظم التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي، والكوادر البشرية المدربة وفقا لأحدث نظم التدريب الحديثة، بمثابة دليل قاطع على النجاح الكبير الذى تحققه الهيئة العربية للتصنيع لصالح مصر والأشقاء العرب والافارقة.