/668186/السكة-الحديد-تعلن-غلق-محطة-أسوان-مؤقتا-لمدة-3-أيام

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر انها ستغلق محطة أسوان لمدة 3 أيام وبشكل مؤقت وعدم تحرك القطارات منها أو وصول القطارات لها وذلك بدءا من الساعه السابعه صباح يوم الاحد الموافق 26/12/2021 حتى مساء الثلاثاء الموافق 28/12/2021.

يأتي ذلك نتيجة لما تشهده الهيئه من أعمال التطوير والتجديد بالمحطه، على أن يكون نهايات وصول القطارات بالمحطات التالية وهى (كوم امبو- دراو – بلانه – ابوالريش). كما تقدمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالاعتذار للسادة الركاب و متمنية من جمهور الركاب الحرص على اتخاذ كافة التدابير اللازمه نحو السفر من المحطات المشار إليها سابقا وكما شكرت الركاب على حسن تعاونهم معها.

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