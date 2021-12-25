الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في إنشاء مكتبات "حياة كريمة" بمحافظات المبادرة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بالتوسع في إنشاء مكتبات حياة كريمة بالمحافظات التي تشملها المبادرة.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس السيسى إلى مكتبة حياة كريمة في قرية المراشدة بمحافظة قنا، وهي أول مكتبة تم إنشاؤها ضمن مشروع مكتبات حياة كريمة بمحافظات الصعيد لتخدم أهالي قرية المراشدة بقنا، وتم تأسيسها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس وبالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الثقافة، واستمع الرئيس السيسى لشرح لبعض المشروعات من شباب مؤسسة حياة كريمة والذين كانوا في استقبال سيادته أثناء الزيارة، ووجه الرئيس السيسى بضرورة التوسع في إنشاء المكتبات في كافة محافظات المبادرة مع زيادة المساحات المخصصة لها.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية اليوم بقرية المراشدة بمركز الوقف بمحافظة قنا إحدي محافظات صعيد مصر، لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصرى.

وخلال الجولة تفقد الرئيس السيسى مجمع خدمات المواطنين بقرية المراشدة، الذي يخدم 55 ألف نسمة، ويضم العديد من الخدمات للمواطنين من بينها (مركز تكنولوجي - مكتب الشهر العقاري – مكتب التموين – مكتب تضامن اجتماعي – احوال مدينة – وحدة محلية – مجلس محلي– مكتب بريد )، بالإضافة إلي استراحة للمواطنين، وتم إنشاؤه على مساحة 420 م ٢، ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة إجمالية قدرها 13.5 مليون جنية.

وتفقد الرئيس السيسى سيادته مجمع الخدمات الزراعية والذى يتكون من (وحدة زراعية – وحدة بيطرية – مكتب إرشاد زراعي – مركز تجميع الألبان )، حيث بلغت تكلفة الإنشاء نحو 12 مليون جنيهاً، كما زار نقطة الإسعاف والوحدة الصحية بالقرية والتي تتكون من مبنيين على مساحة حوالى 1200م، حيث تم رفع كفاءتها بالكامل ضمن مبادرة حياة كريمة، وتطوير كافة الأجهزة والمعدات بالإضافة إلى دعم أجهزة عيادة الأسنان والعيادات الخارجية والصيدلية والمعمل ووحدة تنظيم الأسرة بالمشروع الأوربي ويتوافر بها إستراحة مُخصصة للاطباء وأخرى مُخصصة للتمريض.