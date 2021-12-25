/668187/تعرف-على-سبب-وفاة-المطربة-سماح-صاحبة-أغنية-يا-إسكندرية-يا-أجدع-ناس

رحلت عن عالمنا، صباح اليوم السبت 25 ديسمبر 2021، الممثلة والمغنية سماح الإسكندرانية، صاحبة الأغنية الشهيرة «اقروا الفاتحة لأبو العباس يا إسكندرية يا أجدع ناس».

دوت الخليج يرصد سبب وفاة الفنانة سماح الاسكندرانية وتشيع جثمانها في غياب نجوم الوسط الفني.

تشيع جثمان سماح الاسكندرانية

وشُيع جثمان سماح الإسكندرانية عقب صلاة ظهر اليوم السبت في غياب النحوم، ودفنت بمقابر العائلة بالإسكندرية.

سبب وفاة سماح الاسكندرانية

وبشأن سبب وفاة الفنانة المصرية سماح الإسكندرية ، زعمت ابنة شقيقتها سماح محمود عطية ، أنها توفيت صباح اليوم بعد دخولها العناية المركزة ، بعد تدهور صحتها خلال الأيام الماضية.

أشهر أغاني سماح الاسكندرانية

الراحلة من أشهر أغانيها «اقروا الفاتحة لأبو العباس يا اسكندرية يا أجدع ناس» ، كما لحن لها الموسيقار الكبير بليغ حمدي اغنية «مسيلي علي القمر يا ليلي» وهي من كلمات الشاعر محمد حمزة ، وكانت الراحلة تتميز بصوت قوي ومميز.

وشاركت مؤخرًا في حفل تكريم فناني الإسكندرية عام 2011 وكان آخر ظهور لها علي المسرح وقد غنت عدد كبير من أشهر أغانيها .

زيجات سماح الاسكندرانية

وتزوجت سماح الإسكندرانية من الملحن زاهر عبدالحميد.