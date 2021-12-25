/668189/صبحي-عبد-السلام-يعلن-تراجعه-عن-الترشح-في-انتخابات-الزمالك

أعلن الناقد الرياضي صبحي عبد السلام، عدم ترشحه في انتخابات الزمالك القادمة الذي تم فتح باب الترشح بها منذ 3 أيام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكأن أعلن في وقتأ سابقاً بأنه سيترشح على منصب العضوية، وكشف دوت الخليج أنه تم الأتفاق مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الحالي بأن يضمه لقائمته القادمة التي سيخوض السابق الانتخابي بها.

وكتب صبحي عبد السلام على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إلى جماهير الزمالك العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية، بعد تفكير عميق قررت التراجع عن خطوة الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي لأسباب خاصة".

وأشار: " لا أملك إلا تقديم الشكر والامتنان لكل من أعلن مساندته ودعمه لشخصي المتواضع طوال الفترة الماضية.. معتذرا لهم جميعا وسأظل مدينا لهم بالجميل والعرفان".

وأكمل: "وليعلم الجميع أنني لم ولن اكون صاحب هوى أو مصلحة شخصية سواء بترشحي ثم انسحابي من المشهد.. وأن غرضي الوحيد كان ولازال إعلاء مصلحة نادينا الحبيب وجماهيره فوق أي اعتبار".

وأضاف: "ويبقى الزمالك دائما البيت الكبير الذي أتشرف بالانتماء إليه ولن أتوانى في خدمته والدفاع عن قضاياه حتى النفس الاخير".

وأردف: "راجيا من الله أن تجرى الانتخابات في جو ديمقراطي صحي يعكس عراقة الكيان".

وأختتم قائلاً:" وفي الختام شكرا للجميع وأعود لمكاني بين الجماهير.. كداعم ومشجع وممارسة عملي المهني في هدوووء".

باب الترشح لانتخابات الزمالك

وفتح الزمالك باب الترشح أمس الأربعاء انتخابات مجلس إدارة جديد لفترة 2021/2025، والتي سبق وأعلنها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، مساء الثلاثاء الماضي .

وتواجد السيد أحمد عفيفي بتقديم أوراقة على "مقعد العضوية"، وحل أيضاً معه أحمد عبد الحق، وسيف الإسلام محمد "مقعد العضوية تحت السن"، بعد فتح باب الترشح بساعات قليلة.

ويشغل عمر هريدي منصب رئيس اتحاد الدراجات النارية، وكان هريدي صاحب الفضل الأكبر في إعادة هاني العتال إلى انتخابات الزمالك من جديد .

تصريحات مرتضى منصور

خرج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعدة تصريحات أعلن خلالها عن فتح باب الترشح للإنتخابات يوم الأربعاء القادم، بجانب الكشف عن سبب استبعاد هاني زادة من قائمته.

وأشار خلال فيديو مصور له نشره على صفحته الرسمية على “فيس بوك”، بأن المجلس سيحاول حل قضية شيكابالا ومحمد إبراهيم.

- ان شاء الله الزمالك سيخرج من هذه الكبوة الكبيرة، الزمالك نادي عظيم، أمير مرتضى منصور سافر على حسابه إلى الإمارات ليلتقي بمسؤولين من فيفا وبعد ذلك سيتوجه من هناك إلى البرتغال لكي ينهي كل الأزمات التي تركتها اللجنة

-اللجنة تركت قضايا محمود شيكابالا ومحمد إبراهيم حتى أصبحت أحكامًا نهائية، قضية الأخير كانت أول الأسباب لقرار استبعاد هاني زادة من القائمة -اللجنة السابقة تقاعست في حل عدد من القضايا الأخرى مثل جروس ومعروف يوسف وغيره.