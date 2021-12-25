برئاسة عماد سعد حموده..إسكان النواب تناقش 15 طلب إحاطة بشأن إشكاليات الصرف الصحى بكفر الشيخ ودمياط والشرقية

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها غدا الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة الاسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، برئاسة النائب عماد سعد حموده رئيس اللجن، لمناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن:

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اسكان النواب غدا

طلبات إحاطة بشأن مياه الشرب والصرف الصحي

• تغيير وزيادة سعة الخط الرئيسي لمياه الشرب الواصل من محطة مياه الشرب البستان الي قرية ميت الخولي عبدالله، مركز الزرقا- محافظة دمياط.

• عدم توصيل الصرف الصحي بعزبة أبو يوسف التابعة للوحدة المحلية لقرية شرمساح – مركز الزرقا – محافظة دمياط. • عدم توصيل الصرف الصحي بعزب (7 – 13 – عزبة عطا الله – المداخن) التابعة للوحدة المحلية بقرية سيف الدين – مركز الزرقا – محافظة دمياط.

- مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد العساس، بشأن إحلال وتجديد محطة المياه بمدينة الســرو مركز الزرقا محافظة دمياط.

- مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب رحاب محمد موسى، بشأن عدم توصيل الصرف الصحي لمنطقة البر الشرقي – أرض حملة جاويش، بقرية الخياطة – محافظة دمياط.

- مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدمة من النائبة/ إيفلين متى بطرس، بشأن عدم استكمال شبكات الصرف الصحي بالرغم من ربطها على المحطة المعدة بمدينة الاثاث- شطا – محافظة دمياط.

- مناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز، بشأن: • تأخر البدء في مشروع صرف صحي كفر حمودة مركز ههيا- محافظة الشرقية، بالرغم من استكمال متطلبات تنفيذ المشروع.

• توقف العمل بمشروع الصرف الصحي ومحطة الرفع والمعالجة بقرية العلاقمة وحوض نجيح وكذلك تعطل خط الطرد بمركز ههيا – محافظة الشرقية.

• استكمال موضوع وجود العديد من المشكلات بصرف صحي كفر أبو حطب بمركز ههيا محافظة الشرقية. - مناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة هالة أبو السعد، بشأن:

• توقف تنفيذ مشروع رافد أبو الروس مطوبس، فوه، محافظة كفر الشيخ. • عدم صرف مستحقات نزع الملكية لأكثر من 130 أسرة بواقع 174 مليون جنيه عن تنفيذ مشروع رافد أبو الروس، مطوبس، فــوة، محافظة كفر الشيخ.

- مناقشة موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عادل النجــار، بشأن: • عدم إنهاء إجراءات طرح وتخصيص إنشاء محطة رفع صرف صحي قرية محلة مالك – مركز دسوق – محافظة كفر الشيخ، بالرغم من توفير الأهالي لقطعة الأرض وإدراجها بخطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

• عدم إنهاء مشروعات الصرف الصحي بقرى (محلة ديـــاي – كفر مجر – دمنــكة) بمركز دسوق – محافظة كفر الشيخ. - مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبدالرازق فرج، بشأن تأخر اصدار الأحوزة العمرانية لقرى وعزب محافظة كفر الشيخ وخاصة بيلا ــ الحامول ــ بلطيم، مما أدى الى عدم تمكين المواطنين من استخراج التراخيص اللازمة للبناء.

- مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن عدم إدراج بعض القرى بمركز مطوبس والوحدة المحلية ببرمبال – محافظة كفر الشيخ – ضمن خطة الصرف الصحي بالرغم من إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة.