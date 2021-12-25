/668192/خلال-لقائة-برئيسة-النواب-البحريني-نصير-يؤكد-البحرين-تلعب-دوركبير-في-تعزيز-العمل-العربي-المشترك

اشاد اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن وعضو البرلمان العربي على الدور الهام الذي تلعبه البحرين في تعزيز العمل العربى المشترك والحفاظ علي الهوية العربية وركائزها في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.

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جاء ذلك خلال استقبال النائب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي واللواء طارق نصير عضو البرلمان العربي للسيدة فوزية بن عبد الله زينل رئيس مجلس النواب البحريني كأول سيدة منتخبه على مستوى الوطن العربى والوفد المرافق لها

نصير يؤكد البحرين تلعب دوركبير في تعزيز العمل العربي المشترك

واثني النائب طارق نصير على الدور المقدر للقيادة البحرينية برئاسة الشيخ حمد بن عيسى ملك البحرين ودعمه للمرأة البحرينية التي وصلت فية لأعلى المناصب القيادية، مشيدا بالتميز فى لباقة الحديث والقدرة الاستيعابية للسيدة فوزية بن عبد الله زينل لأعضاء البرلمان البحريني الأمر الذي يدل على النجاح الكبير فى التعامل مع باقى نواب المجلس.

وأضاف النائب طارق نصير أن اهتمام القيادة السياسية في مصر بتمكين المرأة انعكس على الوطن العربى حتى وصلت المرأة العربية لأعلى المناصب واتمني أن تصل المرأة العربية إلى مراتب أخرى مماثله فى باقي الدول العربية الشقيقة