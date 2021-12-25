/668193/إصابة-3-أشخاص-بحوادث-متفرقة-في-محافظة-سوهاج

وقع اليوم فى محافظة سوهاج حادثين متفرقين أحدهما في مركز جهينة شمال غرب سوهاج، والثاني داخل مركز ومدينة سوهاج، أصيب على أثرهم 3 أشخاص تم نقلهم الى المستشفيات داخل المحافظة للعلاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش – مساعد وزير الداخلية - مدير أمن سوهاج إخطارًا بوقوع حادث سير في مركز جهينة شمال سوهاج، واخر في مدخل كوبري الثقافية في سوهاج.

انتقل رجال الشرطة وتبين أنه أثناء قيادة المدعو "احمد. م" 19 عامًا، عامل دراجة بخارية، على الطريق الزراعي دائرة مركز جهينة شمال غرب سوهاج، وبرفقته المدعو "جمال. ا" 21 عامًا، عامل، اختلت عجلة القيادة في يده، ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق، وحدوث إصابتهما وتم نقلهم الي مستشفى جهينة المركزي للعلاج.

وعلى جانب أخر أدي تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل بمدخل كوبري الثقافي بقلب محافظة سوهاج الى إصابة المدعو "مارك. ن" 24 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة في الوجه والجسم، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج، وتحررت المحاضر اللازمة كُلا بدائرة وقوع الحادث تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

فوز الازهر ببطولة المصالح الحكومية في سوهاج

على جانب أخر كرمت منطقة سوهاج الازهرية اليوم، فريق اللجنة الرياضية لكرة القدم بالمنطقة، الفائز بدوري المصالح الحكومية بسوهاج، وسيمثل الفريق محافظة سوهاج في بطولة الاتحاد الرياضي للمصالح الحكومية على مستوى الجمهورية والتي ستقام في احدى المدن الساحلية قريبا.

فاز فريق منطقة سوهاج الازهرية ببطولة المصالح الحكومية في سوهاج للمرة الـ 11 على التوالي، وخاض في تلك البطولة 6 مباريات، أحرز فيها 18 هدف، ولم يدخل مرماة أهداف على الاطلاق.

وأكد جمال حبارير، المدير الفني لفريق منطقة سوهاج الازهرية، أن بطولة الجمهورية هذا العام ستكون قوية، وسنسعى للفوز بالبطولة، ولن نكتفى بالمراكز المتقدمة مثل الاعوام السابقة.

جدير بالذكر أن فريق منطقة سوهاج الازهرية يمثله كل من « الدكتور محمد عسكر – سعيد عبدالحليم – على عتمان – ياسر ابو الحسن – مصطفى يونس – محمد دهب – هيثم ربيع – احمد جمال – خالد بلال – محمود البدري – عمرو على – محمود حسن – شداد الهواري – وليد عامر – وحيد سعيد»

جاء ذلك تحت رعاية فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر الشريف، وبإشراف الدكتور محمد حسانين، مدير الادارة المركزية لمنطقة سوهاج الازهرية، وشومان محمد احمد، مدير عام المواد الثقافية بمنطقة سوهاج الازهرية.