/668199/هشام-نصر-إبراهيم-يقدم-أوراق-ترشحه-في-انتخابات-الزمالك

تقدم اليوم السبت هشام نصر ابراهيم باوراق ترشحه للعضوية تحت السن بمجلس إدارة نادى الزمالك، في الانتخابات القادمة بالقلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم أوراق ترشحة منذ قليل للجنة الخاصة بإستلام أوراق المترشحين داخل نادي الزمالك، وكان بجوارة والده نصر إبراهيم نجم الزمالك السابق.

باب الترشح لانتخابات الزمالك

وفتح الزمالك باب الترشح أمس الأربعاء انتخابات مجلس إدارة جديد لفترة 2021/2025، والتي سبق وأعلنها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، مساء الثلاثاء الماضي .

وتواجد السيد أحمد عفيفي بتقديم أوراقة على "مقعد العضوية"، وحل أيضاً معه أحمد عبد الحق، وسيف الإسلام محمد "مقعد العضوية تحت السن"، بعد فتح باب الترشح بساعات قليلة.

ويشغل عمر هريدي منصب رئيس اتحاد الدراجات النارية، وكان هريدي صاحب الفضل الأكبر في إعادة هاني العتال إلى انتخابات الزمالك من جديد .

تصريحات مرتضى منصور

وأشار خلال فيديو مصور له نشره على صفحته الرسمية على “فيس بوك”، بأن المجلس سيحاول حل قضية شيكابالا ومحمد إبراهيم.

- ان شاء الله الزمالك سيخرج من هذه الكبوة الكبيرة، الزمالك نادي عظيم، أمير مرتضى منصور سافر على حسابه إلى الإمارات ليلتقي بمسؤولين من فيفا وبعد ذلك سيتوجه من هناك إلى البرتغال لكي ينهي كل الأزمات التي تركتها اللجنة

-اللجنة تركت قضايا محمود شيكابالا ومحمد إبراهيم حتى أصبحت أحكامًا نهائية، قضية الأخير كانت أول الأسباب لقرار استبعاد هاني زادة من القائمة -اللجنة السابقة تقاعست في حل عدد من القضايا الأخرى مثل جروس ومعروف يوسف وغيره.

مرتضى منصور

وقال مرتضى خلال حديثه لإعضاء نادي الزمالك: "روح الفريق رجعت تاني خلال مباراة المقاولون الماضية، والروح دى كانت غايبة عن اللاعبين، حتى خلال فوزه ببطولة الدوري الموسم الماضي.

وأضاف: "اللاعبين عارفين ان فيه انضباط والتزام وفيه رئيس نادي دكر، بيحافظ على حقوق النادي وواقف في ضهرهم" .

وأكمل: "أوجه حديثي للمغرضين ابعدوا عن نادي الزمالك، وبحذرهم من غضب الجمعية العمومية وبقولهم لو رجالة يجوا النادي ولو زيارة حتى لمرة واحدة".