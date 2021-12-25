/668201/خطة-النواب-تناقش-توفير-8-مليون-جنيه-لـقريتين-بشبين-الكوم-بشأن-الصرف-الصحى

تشهد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى،مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبدالحميد، بشأن تدبير اعتماد مالي يقدر بثمانية ملايين جنيه لتوصيل الصرف الصحي إلى منطقة مؤهلة بالسكان في عزبة بطره وقرية الماي مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

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يأتى ذلك غدا الأحد، حيث مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الاذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة ( سوبر جيت) بحضور د.محمد معيط، وزير المالية، وأيضا مناقشة موازنة البرامج والأداء عن العام المالي 2021/2022.

كما تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، غدا الأحد المقبل، مشروع بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، والمقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

وجاء في نص التعديلات المقدمة، بأن تضاف مواد 242 مكرر (ب) و242 مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وتنص المادة 242 مكرر (ب) على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أيا من المنشآت الطبية أو أيا من العاملين فيها».

خطة النواب تناقش توفير 8 مليون جنيه لـ«قريتين بشبين الكوم» بشأن الصرف الصحى

وتتضمن التعديلات إضافة مادة 242 مكرر (ج) وتنص على: «تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أيا من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم».

وتضمنت التعديلات أيضا إضافة المادة 242 مكرر(د) وتنص على: «تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أيا من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد».