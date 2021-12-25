/668202/أزمات-مدينة-السادات-بمناقشات-إسكان-النواب-حمودة-يؤكد-لن-نصمت-عن-أى-تجاوزات

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اجتماعات موسعة بداية من يوم الأحد ، وذلك لمناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة على أجندة اللجنة، والتي يأتي في صدارتها متابعة مايتعلق بحالة التردي الذي تعاني منه مدينة السادات الجديدة.

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وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، أنه فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمدن الجديدة والتخطيط العمراني المنضبط والقضاء على العشوائيات، نجد مسئولين يعملوا فى وادى اخر، وتتسبب سياساتهم فى تراجع مدن جديدة كمدينة السادات رغم الدعم المقدم من الدولة ، إلا أن تهاون المسئولين فى القيام بواجباتهم سيجعلها بعيدة كل البعد عن الهدف الذى أنشأت من أجله.

وأشار حمودة، إلى أن استراتيجية عمل اللجنة منذ بداية الفصل التشريعي الثاني، هو العمل على تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على العشوائيات، ومراقبة عمل الجهاز التنفيذى فى المدن الجديدة، وستشهد اللجنة خلال الفترة القادمة فتح ملفات المدن الجديدة ولن نصمت كنواب عن الشعب عن أى تجاوز أو فساد.

وأعلن حمودة، أن اللجنة ستناقش طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد أبو زيد، بسبب ماتعرضت له مدينة السادات من حالة تراجع واضحة على عدة أصعدة تتعلق بملفات الخدمات والنظافة وعدم توافر المتطلبات الأساسية للمساعي الاستثمارية والاقتصادية بسبب سوء أحوال شبكات الطرق بعدد من المناطق الصناعية.

وقد رصد النائب أحمد أبو زيد في طلب الإحاطة، وجود حالة غير مفهومة من عدم الاهتمام الكافي بالمدينة، مما أدى إلى مشكلات كبرى في ملف النظافة وتدهور أشكال وطرق جمع القمامة وعدم تدويرها، مما يعرض الأهالي لمشكلات صحية خطيرة خلال ظروف وجائحة فيروس كورونا، بخلاف تسببه في مشكلات أخرى مثل مزاحمة القمامة للمارة وتراكمها في أواسط الطرق، في ظل حالة غياب واضحة لعمال النظافة بمدينة السادات.

أزمات مدينة السادات بمناقشات إسكان النواب ..حمودة يؤكد "لن نصمت عن أى تجاوزات"

كما أضاف النائب أن هناك حالة من تردي شبكات الطرق بعدد من المناطق الصناعية بمدينة السادت، وهو مايؤدي إلى سلسلة من المشكلات الاقتصادية والتنموية ويؤثر على فرص العمل والاستثمار بما يخالف التوجه العام للدولة حاليا بالانطلاق نحو الجمهورية الجديدة المعتمدة على توفير أكبر قدر من الفرص للصناعة والتجارة والاستثمار.