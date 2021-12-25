/668208/خارجية-النواب-تناقش-طلب-النائب-طارق-الخولى-بشأن-معاناة-المواطنين-مع-مكاتب-تصديقات-الخارجية

تشهد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق الخولي، بشأن "معاناة المواطنين مع مكاتب تصديقات الخارجية".

دوت الخليج وكان النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد تقدم بطلب إحاطة بشأن طريقة تعامل بعض السفارات والقنصليات الأجنبية مع المصريين عند الحصول على التأشيرة، مؤكدا أن طريقة تعامل بعض السفارات والقنصليات الأجنبية مع المصريين عند الحصول على التأشيرة، حيث أن المواطنين يواجهوا العديد من الصعوبات، والتي تبدأ منذ الوقوف فى طوابير أمام أبواب السفارات وعدم توفير أبسط سُبل الراحة لهم، مرورًا بالمعاملة غير اللائقة من جانب بعض العاملين. علاوة على ذلك، فإن هناك مبالغة واضحة فى بعض الطلبات مثل ارتفاع رسوم التأشيرة، واشتراط التقديم على التأشيرة قبل ٣ أشهر من موعد السفر وهو أمر غير منطقي فى بعض الأحيان. وأيضًا، يوجد تعسف فى الإجراءات وتأخر فى الرد على الطلبات الواردة لهم؛ مما يؤدى إلى تعطل المصالح العامة للمواطنين مثل: الراغبين فى العلاج وحضور المؤتمرات العلمية.

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