السياحة: جرعة لقاح ثالثة تنشيطية للعاملين بالقطاع

أعلنت وزارة السياحة والاثار عن بدء تطعيم العاملين بقطاع المنشأت الفندقية بجرعة تعزيزية ثالثة لمن مر على منحه الجرعة الثانية ٦ أشهر.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، انه بناءا على الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بكافة مؤسساتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفي اطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي السياحة والاثار والصحة والسكان، وغرفة المنشات الفندقية بالحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع السياحي فقد تم البدء في اعطاء العاملين بالفنادق جرعة تنشيطية ثالثة.

وكانت أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بوزارة السياحة والآثار، أنه يحظر دخول جميع القادمين إلى جمهورية مصر العربية، من المصريين أو الأجانب، سواء برا أو جوا أو بحرا، إلا بعد التأكد من حصولهم على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو هيئة الدواء المصرية لهذا الغرض، أو يكون القادم مصحوبا بما يفيد بسلبية نتيجة تحليل pcr كورونا أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة والسكان للكشف عن فيروس كورونا.

وقات غرفة المنشآت الفندقية إن حصول العاملين بالمنشآت الفندقية على تطعيم مواجهة فيروس كورونا إجباري وليس اختياريا، إلا اذا كان هناك مانع طبي، أو مرض مزمن يحول دون ذلك ويمنع الحصول على جرعات التطعيم.

واكد علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه لم يُثبت حتى الآن رفض أي من العاملين بالقطاع الفندقي الحصول على التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا، مضيفا أن كل العاملين بفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي والأقصر وأسوان قد حصلوا على الأمصال دون وجود أي اعتذارات من أحد عن تناول تلك التطعيمات،