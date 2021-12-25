الأرصاد:طقس غدا مائل للبرودة على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة تسجل 11درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم، أماكن سقوط الأمطار غدًا الأحد وحالة الطقس المتوقعة على البلاد، إذ يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد خلال ساعات النهار، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد
وعن أماكن سقوط الأمطار غدًا الأحد، يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وذلك بنسبة حدوث 30%.
كما يتوقع خبراء الأرصاد، أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلًا عن تكوّن الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
درجات الحرارة غدًا في مصر
القاهرة 18 11
الإسكندرية 18 12
وادي النطرون 18 11
طنطا 18 11
شبين الكوم 18 11
دمنهور 18 11
بلطيم 18 11
مطروح 18 10
السلوم 17 10
سيوة 18 066
بورسعيد 18 12
دمياط 18 12
الزقازيق 18 10
المنصورة 18 10
الإسماعيلية 19 10
السويس 19 11
العريش 18 11
رفح 18 11
رأس سدر 19 10
نخل 17 07
نويبع 19 14
طابا 18 10
كاترين 13 01
الطور 21 13
شرم الشيخ 22 16
الغردقة 21 14
مرسى علم 22 14
الفيوم 19 07
بني سويف 19 07
المنيا 19 08
أسيوط 19 07
سوهاج 19 08
قنا 20 08
الأقصر 21 08
أسوان 22 10
إدفو 22 10
أبو سمبل 21 10
الوادي الجديد 20 08
شلاتين 26 15
أبو رماد 26 15
حلايب 23 16
رأس حدربة 23 16
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