/668204/النائب-خالد-مصطفى-انجازات-السيسي-في-محافظات-الصعيد-تحقق-التنمية-وتحسن-بيئة-الاستثمار

ثمن النائب خالد مصطفى عبدالوهاب عضو مجلس الشيوخ، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق ،وتحديدا المحاور العرضية على نهر النيل مشيراً إلى أن ما تحقق في محافظات الصعيد يعد إنجازاً للجمهورية الجديدة .

دوت الخليج

وقال مصطفى في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لتوفير حياة كريمة لكل المصريين في كافة محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الدولة ضاعفت من عدد المشروعات القومية بمحافظات الصعيد خلال السنوات القليلة الماضية، مما يعد إنجازاً حقيقيا على أرض الواقع،، لاسيما افتتاح، اضخم محور من نوعة فى قنا وهو "محور الشهيد باسم فكرى" الذى، يربط بين شرق محافظة قنا وغربها، مما يؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن افتتاح المجمعات الصناعية في محافظات الصعيد وتحديدا مشروع المجمع الصناعي بمدينة البغدادي بمحافظة الأقصر، والمجمع الصناعي بمدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف، والمجمع الصناعي بالمطاهرة بمحافظة المنيا، والمجمع الصناعي بمحافظة قنا، و المجمع الصناعي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ستعمل على تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتوفير فرص العمل للشباب في كافة المجالات.

وزيرة التعاون الدولى أمام إفريقية النواب غدا..والعربية تناقش إشكاليات المياه

وأكد النائب خالد مصطفى أن القيادة السياسية لديها رؤية استراتيجية لكافة المشروعات التنموية في محافظات مصر المختلفة،،فما تحقق في عهده يعد نهضة شاملة ومعجزة حقيقية تساعد على دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.