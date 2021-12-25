الزمالك بدون «راعي» أمام غزل المحلة

سيرتدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القميص اليوم في مباراة غزل المحلة بدون أي إعلانات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي ذلك بعد قرار مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور، بمنع أي راعي على القميص في لقاء اليوم بسبب تأخر المستحقات من جانب الشركة الراعية.

وسيتقابل الزمالك بعد قليل مع غزل المحلة على ستاد "القاهرة"، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى المالك لتحقيق الفوز بعد تعثر بيراميدز وإعتلاء قمة الدوري بشكل مؤقت في ظل تأجيل مباراة للنادي الأهلي الذي سيلتقي غداً أمام فيوتشر.

ترتيب الزمالك في جدول الدوري

ويقع نادي الزمالك في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري بواقع 16 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها الفريق.

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة

تلقي الزمالك وغزل المحلة في 111 مباراة، حيث حقق من خلالهم القلعة البيضاء 68 فوز، مقابل 15 فوز للفلاحين، بينما حضر التعادل فى 28 مباراة .

أعلن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة الثلاثي محمود الونش وأحمد فتوح وسيف الدين الجزيري، بعد غيابهم عن لقاء المقاولون العرب السابق لحصولهم على راحة من جانب كارتيرون، بينما شهدت القائمة غياب مهاجم الفريق عمر السعيد بعد لعبه اللقاء السابق.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وحازم إمام وإحمد فتوح وعبدالله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحمدي علاء وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي ورزاق سيسيه.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

باب الترشح لانتخابات الزمالك

وفتح الزمالك باب الترشح يوم الأربعاء الماضي انتخابات مجلس إدارة جديد لفترة 2021/2025، والتي سبق وأعلنها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، مساء الثلاثاء الماضي .

وتواجد السيد أحمد عفيفي بتقديم أوراقة على "مقعد العضوية"، وحل أيضاً معه أحمد عبد الحق، وسيف الإسلام محمد "مقعد العضوية تحت السن"، بعد فتح باب الترشح بساعات قليلة.