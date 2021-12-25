تشكيل الزمالك.. أبو جبل يحرس عرين الأبيض أمام غزل المحلة

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أعلن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيلة فريقه لمواجهة غزل المحلة على ستاد "القاهرة" ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء في التشكيل تغييرات كثيرة عن المباراة الماضية، حيث دخل أبو جبل لحراسة مرمى الزمالك بدلاً من محمد عواد، كما يبدأ الثلاثي أحمد فتوح وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري الذين غابوا عن قائمة مباراة المقاولون.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز بعد تعثر بيراميدز وإعتلاء قمة الدوري بشكل مؤقت في ظل تأجيل مباراة للنادي الأهلي الذي سيلتقي غداً أمام فيوتشر.

تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد أبو جبل .

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمزة الثلاثي .

خط الوسط: محمود عبد العزيز، إمام عاشور، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وحازم إمام وإحمد فتوح وعبدالله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحمدي علاء وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي ورزاق سيسيه.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ترتيب الزمالك في جدول الدوري

ويقع نادي الزمالك في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري بواقع 16 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها الفريق.

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة

تلقي الزمالك وغزل المحلة في 111 مباراة، حيث حقق من خلالهم القلعة البيضاء 68 فوز، مقابل 15 فوز للفلاحين، بينما حضر التعادل فى 28 مباراة .

أعلن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة الثلاثي محمود الونش وأحمد فتوح وسيف الدين الجزيري، بعد غيابهم عن لقاء المقاولون العرب السابق لحصولهم على راحة من جانب كارتيرون، بينما شهدت القائمة غياب مهاجم الفريق عمر السعيد بعد لعبه اللقاء السابق.