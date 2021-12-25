/668209/طلب-احاطة-لوزير-النقل-بسبب-عدم-استكمال-محور-شرق-الدلتا

تقدم النائب عبدالباقي تركيا ، عضو مجلس النواب عن مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية ،بطلب احاطة للفريق كامل الوزير ، وزير النقل والمواصلات ، بشأن عدم الانتهاء من من المرحلة الرابعة والأخيرة من الطريق الاقليمي محور شرق الدلتا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائب عبد الباقي تركيا بطلب احاطة

شرق الدلتا

وقال النائب عبد الباقي تركيا، عضو مجلس النواب، في طلب الاحاطة انه في حال عدم استكمال الطريق الرابط بين "السنبلاوين - الزقازيق " الواقع علي محور شرق الدلتا الذي يربط بين الطريق الجديد و الطريق الاقليمي لن يكون له أي جدوي لاسيما أن الطريق الجديد بدون المحور يجعل المسافر الي القاهرة يمر بداخل مدينة الزقازيق مما يخلق ازدحام داخل المدينة .

وأضاف انه في حال استكمال المحور ،فسيكون المسافر القادم من مدينة المنصورة ومدينة السنبلاوين ومدينة ديرب نجم والمسافر الى القاهرة يأخذ الطريق من خارج مدينة الزقازيق، مما يجعل هناك انسيابية كبيرة في المرور ويجعل هناك تفاديا للازدحام وتقليلا للمخاطر.

وطالب "تركيا"وزير النقل بالموافقة على استكمال شرق الدلتا للصالح العام ، حيث صدر قرار رئيس الوزراء بنزع ملكية الأرض وبالفعل تم العمل علي اجزاء منه، ولكن تم ونقل كل الخدمات منه.

ومن ناحية أخري كشف النائب عبدالباقي تركيا ، عن توصية لجنة الزارعة بمجلس النواب ، وزارة الري بضرورة تجديد مبني هندسة الري والموارد المائية بمركز ديرب نجم، خاصة ان المركز متهالك وآيل للسقوط ، فضلا عن عدم قدرة المبني على استيعاب عدد العاملين.