/668216/محمد-عودة-يعلن-تشكيل-غزل-المحلة-لمواجهة-الزمالك

أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق غزل المحلة عن تشكيلة فريقه لمواجهة، الزمال على ستاد "القاهرة"، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى زعيم الفلاحين لتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة الكبيرة التي ستجمع مع الزمالك بعد قليل.

تشكيل غزل المحلة لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمود رضا.

خط الدفاع: محمد فتح الله ” كماتشو ” – معاذ الحناوى – يحيى حامد- إيهاب سمير.

خط الوسط: حميدو ماو – أحمد عفيفي – إبراهيم كونيه -هشام بلحه.

خط الهجوم: باولن فوافي- عبده يحيى

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة

تلقي الزمالك وغزل المحلة في 111 مباراة، حيث حقق من خلالهم القلعة البيضاء 68 فوز، مقابل 15 فوز للفلاحين، بينما حضر التعادل فى 28 مباراة .

أعلن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة الثلاثي محمود الونش وأحمد فتوح وسيف الدين الجزيري، بعد غيابهم عن لقاء المقاولون العرب السابق لحصولهم على راحة من جانب كارتيرون، بينما شهدت القائمة غياب مهاجم الفريق عمر السعيد بعد لعبه اللقاء السابق.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وحازم إمام وإحمد فتوح وعبدالله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحمدي علاء وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي ورزاق سيسيه.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز بعد تعثر بيراميدز وإعتلاء قمة الدوري بشكل مؤقت في ظل تأجيل مباراة للنادي الأهلي الذي سيلتقي غداً أمام فيوتشر.

تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد أبو جبل .

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمزة الثلاثي .

خط الوسط: محمود عبد العزيز، إمام عاشور، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.