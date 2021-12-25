بإطلالة جريئة.. روبي تحتفل بالكريسماس «صور»

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حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على مشاركة جمهورهم لحظات وأجواء احتفالتهم، فضلًا عن تهنئتهم بالعام الجديد متمنين لهم دوام الصحة والسعادة.

دوت الخليج يرصد إطلالة روبي الجريئة بمناسبة الكريسماس.

روبي تثير الجدل بسبب احتفالها بالكريسماس

لكن كان للفنانة روبي احتفال استثنانئ، حيث أنها أحدثت ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرة جدلًا واسعًا بسبب إطلالتها الجريئة بمناسبة الكريسماس.

خضعت روبي لجلسة تصوير جريئة، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت خلال الصور ببالطو أسود كشف عن ساقيها

روبي تخضع لجلسة تصوير جريئة

اعتمدت روبي في جلسة التصوير على وضعيات مثيرة، جعلتها مرمى للانتقادات.

أزمة بين روبي وساندى بسبب "الهشك بشك" و"فى ال لاا لاا لاا لاا"

على الصعيد الآخر، تداولت المواقع الإخبارية، نشوب أزمة قوية بين الفنانة روبي والمطربة ساندي، بعد أن قامت الأولى بطرح مقطع من الأغنية ثم تفاجئ الجمهور بحذفها للعمل، ثم تبين أن ساندي انتهت بالفعل من تصوير عمل يحمل نفس الكلمات ومن المقرر أن تطرحه خلال أيام، مما جعل الجمهور يتنبأ بوجود مشكلة كبيرة بين ساندي وروبي وصلت لحد الغيرة من أعمالها.

الجمهور يتنبأ بمشكلة قوية بين ساندي وروبي بسبب مقاطع غنائية

وعلق أحد المتابعين على هذه الأزمة قائلا: طيب ركزوا كدة معايا في الكلام ده.. وليد منصور اتعاقد مع ساندي علي أغنية جديدة اسمها" في الالا لا " .. الأغنية دى كانت المفروض روبي هتغنيها ولما فسخ العقد معاها خد الأغنية بتاعته .. بعد صورة وليد منصور مع ساندي والرواج الكبير اللي حصل للأغنية قبل حتي البرومو ماينزل بكرة وان الأغنية خلاص هتنزل يوم رأس السنة”.

وتابع: “روبي تقريبا اتضايقت وغيرة الستات هتبدأ تظهر راحت مسربة جزء تراك من الأغنية عن طريق الشركة اللي بتتعامل معاها دلوقتي واتشال علي طول التراك .. واضح ان الفترة الجاية روبي مش هتسكت خاصة لو الأغنية نجحت جدا وهتحاول تبوظ نجاحها اعتقد كدة .. داخلين علي تريند جديد وهيكون بين روبي وساندي “.