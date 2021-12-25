سموحة يتغلب على طلائع الجيش بهدف في الدوري المصري «فيديو»

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حقق نادي سموحة الفوز على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 1/0 على ملعب "الاسكندرية"، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد اللقاء تقارب في المستوى بين الفريقين ، وتبادلاً الهجمات خلال مجريات المباراة ولكن في الأخير تفوق سموحة وسجل هدف عن طريق محمود عبد الحليم في الدقيقة 13 برأسية متقنة على يمين محمد بسام، ولم يستطيع طلائع الجيش العودة في النتيجة خلال مجريات اللقاء.

«حليمو يعملها» 🗣️



هدف سموحة الأول في مرمى طلائع الجيش برأسية من حليمو ⚽#متفوتش_لعبة pic.twitter.com/792qe4hgTx — Kora Plus (@KoraPlusEG) December 25, 2021

وبهذا الفوز أرتفع رصيد سموحة عند النقطة رقم 12 في المركز السادس، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عندا النقطة الخامسة بالمركز السادس عشر.

تشكيل سموحة

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رجب نبيل، أحمد رمضان بيكهام، عبد الرحمن عامر

خط الوسط: محمد متولي، محمود عبد الحليم، عبد الكبير الوادي

خط الهجوم: محمد عبد العاطي، حسين فيصل، مروان حمدي

تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: حسن مجدي، علي الفيل، محمد أنور، محمد ناصف

خط الوسط: علي محمد الزهدي، عمرو السيسي، خالد حشادي

خط الهجوم: علي حمدي، أحمد عبد الرحمن زولا، محمد جابر ميدو

الأهلي يقسو على سموحة بخماسية استعداداً للسوبر الأفريقي

حقق النادي الأهلي فوز قوي على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.

أحرز لويس ميكيسوني الهدف الأول في الدقيقة الـ١٦ من أحداث الشوط الأول، بعدما تسلم بينية رائعة وراوغ دفاع سموحة وسدد كرة أرضية في المرمى لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

وسجل الأهلي ثاني أهدافه في الدقيقة الـ٢٤ عن طريق بيرسي تاو مهاجم الفريق، بعدما استقبل تاو بينية رائعة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء، ليراوغ المدافع ويسدد رائعة على يسار حارس سموحة.

ويعزز الأهلي رصيده بالهدف الثالث في الدقيقة ٢٩ لعمار حمدي، الذي قطع الكرة من منتصف الملعب ويمر من دفاعات سموحة لحدود منطقة الجزاء ويسدد أرضية على يسار الحارس.