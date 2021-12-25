الصحه: إنشاء 19 وحدة طب «عن بعد» بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة وانجاز 95% من العمليات الجراحية

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ألتقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مع الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمود الغزالي، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، والدكتورة نيرة أمين، مدير المكتب الفني لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والأمين العام المساعد للجنة العليا للتخصصات الطبية وذلك لمناقشة أساليب تطوير علاج مرضى الأورام.

دوت الخليج

وزير التعليم العالي يعقد اجتماعاً مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة لبحث سبل تطوير علاج الأورام

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع على تدريب الكوادر الطبية وخطط التدريب الدورية، لافتا إلى أن دراسة إدراج تلك التدريبات في إطار برنامج الزمالة المصرية، بالإصافة إلى إتاحة البرامج التدريبية للراغبين في الحصول عليها خارج برامج الزمالة،

كما ناقش الوزير خلال الاجتماع البروتوكولات الخاصة بتشخيص وعلاج الأورام المُتبعة في مراكز الأورام على مستوى محافظات مصر، وتجهيز متلقي الخدمة بكل محافظة، من أجل تقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين.

أشار وزير التعليم العالي إلى ضرورة التوسع في المراكز المعتمدة لعلاج الأورام في كافه محافظات الجمهورية، وإعدادها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية العاملة بالمراكز وتجهيزهم وفقاً للمعايير العالمية لضمان تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

وأضاف الوزير أن تشغيل مستشفى أهناسيا بمحافظة بني سويف، ومستشفى الكبد بـمركز ههيا في محافظة الشرقية، والتي تقدم خدمات جراحات (الكبد، البنكرياس، القنوات المرارية للكبار و الأطفال)، كما تضم عيادات تجهيز لزراعة الكبد، لافتا إلى تدريب القوى البشرية من الكوادر الطبية للعمل بالمستشفى، مؤكدا على استمرار المرور الدوري على المستشفيات التابعة للأمانة لمتابعة التجهيزات الخاصة بها، ومتابعة جاهزية بنوك الدم الإقليمية بالمحافظات والتي يبلغ عددها 28 بنك دم بالمحافظات، وذلك من أجل أعتمادها من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفقاً لمعايير الاعتماد والجودة العالمية.

إنشاء 19 وحدة طب «عن بعد» بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة

وبحث الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع الطب عن بعد (Telemedicine)، مشيرا إلى إنشاء 19 وحدة طب «عن بعد» بمستشفيات و مراكز الأمانة حيث تم الاستفادة من تلك الوحدات في مناظرة حالات كورونا وخطط التوسع في الفترة المقبلة.

ومن ناحيتها، أشارت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى إجراء 147 ألف 158 عملية جراحية للمواطنين في مستشفيات الأمانة في إطار مبادرة قوائم الانتظار منذ أول يناير 2019 حتى الآن، بنسبة إنجاز بلغت 95 %، وذلك في تخصصات (كي الضفيرة العصبية، جراحات قلب الأطفال، جراحة القلب، قسطرة القلب، أورام المخ، القساطر الطرفية، القساطر المخية، جراحات واستبدال المفاصل جراحات الأورام، جراحات الأوعية الدموية).

وأكدت مها إبراهيم على تشغيل وتجهيز مستشفى ملوي التابعة للأمانة بمحافظة المنيا بطاقة استيعابية (120 سرير داخلي، 18 سرير رعاية مركزة، وحدة سكتة دماغية، رعاية مركزة للأطفال)، بالإضافة إلى تجهيزه وحدة أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي، كما تم إجراء جراحات القسطرة القلبية وجراحة القلب والمخ والأعصاب بالمستشفى ،فضلا عن تجهيز و تشغيل مستشفى سمالوط النموذجي بطاقة استيعابية ( 100 سرير داخلي ، 11 سرير رعاية مركزة)، فضلاً عن رعاية الأطفا.